Гвардиола не чувствует, что Холанд несчастлив в Манчестере

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о том, что его нападающий Эрлинг Холанд не чувствует себя счастливым.

На этой неделе в испанской прессе появились слухи о том, что Холанд недоволен Манчестером и местной погодой и даже помышляет о смене клуба.



Также сообщалось, что "Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг 23-летнего норвежца, но Гвардиола не придает этим спекуляциям значения.



"Действительно ли Холанд не чувствует себя счастливым? Я не знаю, вам нужно спросить медиа из Мадрида. Возможно, у них больше информации, чем у нас".



"У меня, у нас нет этого ощущения, что он несчастлив. Он не был счастлив, потому что не играл два месяца, был травмирован. Но, возможно, у медиа из Испании — особенно из Мадрида — больше информации, чем у нас".



"Нельзя сказать, что он не адаптировался быстро или не был в порядке с момента своего перехода, учитывая демонстрируемый им уровень с первого дня".



"Мы не можем контролировать, что говорят медиа или люди. Он сам решит, счастлив он или нет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.