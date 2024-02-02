Гвардиола не чувствует, что Холанд несчастлив в Манчестере
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о том, что его нападающий Эрлинг Холанд не чувствует себя счастливым.
На этой неделе в испанской прессе появились слухи о том, что Холанд недоволен Манчестером и местной погодой и даже помышляет о смене клуба.
Также сообщалось, что "Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг 23-летнего норвежца, но Гвардиола не придает этим спекуляциям значения.
"Действительно ли Холанд не чувствует себя счастливым? Я не знаю, вам нужно спросить медиа из Мадрида. Возможно, у них больше информации, чем у нас".
"У меня, у нас нет этого ощущения, что он несчастлив. Он не был счастлив, потому что не играл два месяца, был травмирован. Но, возможно, у медиа из Испании — особенно из Мадрида — больше информации, чем у нас".
"Нельзя сказать, что он не адаптировался быстро или не был в порядке с момента своего перехода, учитывая демонстрируемый им уровень с первого дня".
"Мы не можем контролировать, что говорят медиа или люди. Он сам решит, счастлив он или нет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
02.02.2024 22:00
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