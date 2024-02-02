Бенрахма все же перешел в "Лион"

Вингеру "Вест Хэма" Саиду Бенрахме все же было позволено перейти в "Лион" на правах аренды.

После закрытия зимнего окна "Лион" обвинил "Вест Хэм" в "необъяснимом поведении" и недостатке уважения" — лондонский клуб не успел до дедлайна ввести в трансферную систему ФИФА данные по согласованной сделке.



Тем не менее, ФИФА вошла в положение "Лиона" и разрешила французскому клубу подписать 28-летнего алжирца в аренду с опцией выкупа за 15 миллионов фунтов.



Бенрахма выступал за "Вест Хэм" после своего перехода из "Брентфорда" в октябре 2020. Саид забил 24 гола в 155 матчах за "молотобойцев", в том числе отличившись в финале Лиги Конференций против "Фиорентины" в июне 2023.