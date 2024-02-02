"Реал Бетис" приобрел Форнальса у "Вест Хэма"

Пабло Форнальс "Вест Хэм" подтвердил переход своего полузащитника Пабло Форнальса в "Реал Бетис" за 8 миллионов евро (6.8 млн. фунтов).

Переговоры по Форнальсу продолжались до самого закрытия зимнего трансферного окна, и изначально казалось, что сторонам не удалось оформить переход Пабло вовремя.

Но, как и в случае с отъездом Саида Бенрахмы в "Лион", после проведенного расследования ФИФА дало добро на проведение этого трансфера.

В итоге Форнальс заключил с "Реал Бетис" контракт до июня 2029, воссоединившись в испанском клубе с бывшим наставником "Вест Хэма" Мануэлем Пеллегрини.

Форнальс провел в "Вест Хэме" четыре с половиной сезона, в течение этого времени забив 23 гола в 203 матчах. В прошлой кампании 27-летний испанец выиграл с "молотобойцами" Лигу Конференций.


Метки Вест Хэм, Реал Бетис, трансферы, Форнальс

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2024 20:00

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