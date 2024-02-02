"Реал Бетис" приобрел Форнальса у "Вест Хэма"

"Вест Хэм" подтвердил переход своего полузащитника Пабло Форнальса в "Реал Бетис" за 8 миллионов евро (6.8 млн. фунтов).

Переговоры по Форнальсу продолжались до самого закрытия зимнего трансферного окна, и изначально казалось, что сторонам не удалось оформить переход Пабло вовремя.



Но, как и в случае с отъездом Саида Бенрахмы в "Лион", после проведенного расследования ФИФА дало добро на проведение этого трансфера.



В итоге Форнальс заключил с "Реал Бетис" контракт до июня 2029, воссоединившись в испанском клубе с бывшим наставником "Вест Хэма" Мануэлем Пеллегрини.



Форнальс провел в "Вест Хэме" четыре с половиной сезона, в течение этого времени забив 23 гола в 203 матчах. В прошлой кампании 27-летний испанец выиграл с "молотобойцами" Лигу Конференций.