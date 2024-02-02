Де Хеа отказался перейти в "Ноттингем Форест"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отверг возможность перейти в "Ноттингем Форест" перед закрытием зимнего трансферного окна.

На исходе января "Форест" активно искал усиление последнего рубежа, в итоге купив Матца Селса из "Монпелье" за 5 миллионов фунтов.



С переходом в "Форест" связывали и других вратарей, включая Кувина Келлехера из "Ливерпуля", а The Athletic утверждает, что среди рассматриваемых "лесниками" вариантов был Де Хеа.



"Форест" был готов заключить с Де Хеа краткосрочный контракт, однако 33-летний испанец отверг возможность вернуться в Премьер-Лигу.



Таким образом, Де Хеа по-прежнему находится без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Юнайтед".