Тен Хаг подтвердил, что хотел подписать нападающего в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что хотел подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

В течение января с переходом в "Юнайтед" связывали различных нападающих, включая Айвена Тоуни из "Брентфорда", Каллума Уилсона из "Ньюкасла" и Серу Гирасси из "Штутгарта".



К приглашению нападающего "красных дьяволов" подталкивала потеря Антони Мартиаля, который выбыл на срок более двух месяцев после операции на пахе.



Однако из-за чрезмерных трат прошлым летом "Юнайтед" не смог позволить себе никого в январе, ограничив свою активность тем, что отправил 12 игроков в аренду.



"Это не секрет, что я хотел нападающего. После травмы Мартиаля у нас не осталась запасного варианта. Но это оказалось невозможно, потому что мы должны соответствовать правилам финансового фейр-плей".



"У нас есть Омари (Форсон), у нас есть Амад Диалло. Конечно, у нас есть Рэшфорд, который может сыграть там. Но, думаю, остальные позиции у нас укомплектованы. Нам нужно быть слегка креативными с позицией 9-го номера", — цитирует Тен Хага Daily Mail.