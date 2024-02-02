Клубы Премьер-Лиги потратили менее 100 млн. фунтов в январе

В течение зимнего трансферного окна клубы Премьер-Лиги потратили менее 100 миллионов фунтов на новых игроков.

В январе 2023 итоговый чек клубов Премьер-Лиги по трансферам составил рекордные для зимы 780 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.



На сей раз представители высшего английского дивизиона потратили только 96.2 млн. фунтов, причем треть этой суммы приходится на "Кристал Пэлас", который приобрел полузащитника Адама Уортона из "Блэкберна" за 22 млн. фунтов и правого защитника Даниэля Муньоса из "Генка" за 8.5 млн. фунтов.



Самым же крупным приобретением едва закрывшегося окна стал центральный защитник Раду Дрэгушин, приглашение которого из "Дженоа" обошлось "Тоттенхэму" в 26.7 млн. фунтов.



Всего клубы Премьер-Лиги подписали 43 новых игрока — по постоянным трансферам, на правах аренды или в качестве свободных агентов.



Впервые с футбольного бума в Китае в 2019 году Премьер-Лига оказались не первой в мире по тратам на трансферы — английское первенство обошли французская Лига 1 (162 млн. фунтов) и бразильская Серия А (123 млн. фунтов).



Единственным клубом Премьер-Лиги, сумевшим кого-нибудь продать, стала "Астон Вилла", выручившая 2 млн. фунтов за Финна Азаза, ушедшего в "Мидлсбро".



Такая осторожность клубов Премьер-Лиги в зимнее окно связана с правилами финансового фейр-плей — по ходу этого сезона лига трижды предъявляла соответствующие обвинения своим участникам, а "Эвертон" уже поплатился снятием 10 очков.



В январе большинство клубов были сосредоточены на расставаниях, суммарно попрощавшись со 150 игроками. Из них 121 ушел в аренду, и больше других здесь постарался "Манчестер Юнайтед", проводив 12 футболистов в другие команды.







