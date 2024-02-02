Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес рискует пропустить выезд к "Арсеналу" в ближайшее воскресенье из-за проблем со стопой.

В минувшую среду Нуньес помог "Ливерпулю" разгромить "Челси" со счетом 4:1, став первым в истории игроком, четырежды попавшим в каркас ворот за матч Премьер-Лиги.



Нуньеса нередко критикуют за упущенных моменты, но 24-летний уругваец забил уже 11 голов и отдал двузначное количество результативных передач в этом сезоне с учетом всех соревнованиях.



Однако участие Нуньеса в предстоящем матче на "Эмирейтс" находится под вопросом, о чем главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал в пятницу.



"Я не знаю, будет ли Дарвин доступен, потому что через 20 минут после начала кто-то наступил ему на стопу, и после матча ему было очень больно".



"Он снял бутсу только после матча, потому что не хотел видеть свою стопу раньше. Он знал, что что-то случилось".



"Ничего не сломано, рентген чистый, однако стопа опухла. Нам нужно посмотреть, сможет ли он снова обуть свою стопу в футбольную бутсу или нет. Это требует времени", — цитирует Клоппа The Independent.