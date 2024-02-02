"Юнайтед" не собирается продавать Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" не планирует избавляться от нападающего Маркуса Рэшфорда грядущим летом.

Рэшфорд навлек на себя гнев боссов "Юнайтед" своими похождениями в Белфасте на прошлой неделе, из-за чего он пропустил тренировку команды и не принял участия в матче Кубка Англии против "Ньюпорта".



Рэшфорд был оштрафован "красными дьяволами" на 650,000 фунтов, а в прессе появились слухи, что ПСЖ может возобновить интерес к 26-летнему англичанина после окончания сезона.



Однако talkSPORT утверждает, что "Юнайтед" по-прежнему рассматривает Рэшфорда важной частью своего будущего. "Дьяволы" настроены помочь Маркусу вернуться в свою лучшую форму.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что инцидент в Белфасте не испортит его отношения с Рэшфордом, который за последние 13 месяцев трижды нарушал дисциплину.



Рэшфорд наколотил 30 мячей в прошлом сезоне, благодаря чему получил новый роскошный контракт с зарплатой, превышающей 300,000 фунтов в неделю. Однако в этой кампании Маркус переживает затяжной спад, забив лишь пять голов.