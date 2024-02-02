"Юнайтед" не собирается продавать Рэшфорда

Маркус Рэшфорд и Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" не планирует избавляться от нападающего Маркуса Рэшфорда грядущим летом.

Рэшфорд навлек на себя гнев боссов "Юнайтед" своими похождениями в Белфасте на прошлой неделе, из-за чего он пропустил тренировку команды и не принял участия в матче Кубка Англии против "Ньюпорта".

Рэшфорд был оштрафован "красными дьяволами" на 650,000 фунтов, а в прессе появились слухи, что ПСЖ может возобновить интерес к 26-летнему англичанина после окончания сезона.

Однако talkSPORT утверждает, что "Юнайтед" по-прежнему рассматривает Рэшфорда важной частью своего будущего. "Дьяволы" настроены помочь Маркусу вернуться в свою лучшую форму.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что инцидент в Белфасте не испортит его отношения с Рэшфордом, который за последние 13 месяцев трижды нарушал дисциплину.

Рэшфорд наколотил 30 мячей в прошлом сезоне, благодаря чему получил новый роскошный контракт с зарплатой, превышающей 300,000 фунтов в неделю. Однако в этой кампании Маркус переживает затяжной спад, забив лишь пять голов.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2024 14:00

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  1. seregaball 02.02.2024 14:47 # seregaball
    Все забил гол, а радости то

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  2. lexa-arsenal 02.02.2024 14:09 # lexa-arsenal
    реш показал что он может быт лидером каманды в будушем он может много достич.

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