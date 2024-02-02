Тренировочная база "Арсенала" сменила название

Тренировочная база Арсенала Впервые за 24 года своего существования тренировочная база "Арсенала" в Лондон-Колни сменила свое название.

Начиная с этой пятницы, база "Арсенала" именуется как тренировочный центр Sobha Realty.

Права на переименование базы "канониров" приобрела базирующая в Дубае компания по строительству элитной недвижимости.

Эмблема Sobha Realty также появится на рукаве тренировочной формы команды Микеля Артеты. Арабский девелопер, планирующий выйти на рынки Великобритании и США, окажет содействие лондонскому клубу при обновлении базы в будущем.

"Арсенал" не раскрывает финансовую сторону сделки, однако Evening Standard оценивает этот спонсорский контракт в несколько миллионов фунтов.


Метки Sobha Realty, Арсенал, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. arsenverim 02.02.2024 13:38 # arsenverim
    Еще с MG Motor контракт подписали, поперли спонсоры

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  2. chelsea88 02.02.2024 13:17 # chelsea88
    Новость для в рот вые6анных ггшек.

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