Тренировочная база "Арсенала" сменила название

Впервые за 24 года своего существования тренировочная база "Арсенала" в Лондон-Колни сменила свое название.

Начиная с этой пятницы, база "Арсенала" именуется как тренировочный центр Sobha Realty.



Права на переименование базы "канониров" приобрела базирующая в Дубае компания по строительству элитной недвижимости.



Эмблема Sobha Realty также появится на рукаве тренировочной формы команды Микеля Артеты. Арабский девелопер, планирующий выйти на рынки Великобритании и США, окажет содействие лондонскому клубу при обновлении базы в будущем.



"Арсенал" не раскрывает финансовую сторону сделки, однако Evening Standard оценивает этот спонсорский контракт в несколько миллионов фунтов.