Тренировочная база "Арсенала" сменила название
Впервые за 24 года своего существования тренировочная база "Арсенала" в Лондон-Колни сменила свое название.
Начиная с этой пятницы, база "Арсенала" именуется как тренировочный центр Sobha Realty.
Права на переименование базы "канониров" приобрела базирующая в Дубае компания по строительству элитной недвижимости.
Эмблема Sobha Realty также появится на рукаве тренировочной формы команды Микеля Артеты. Арабский девелопер, планирующий выйти на рынки Великобритании и США, окажет содействие лондонскому клубу при обновлении базы в будущем.
"Арсенал" не раскрывает финансовую сторону сделки, однако Evening Standard оценивает этот спонсорский контракт в несколько миллионов фунтов.
02.02.2024 13:00
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