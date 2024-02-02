"Лион" обвинил "Вест Хэм" в сорвавшемся трансфере Бенрахмы

"Лион" обвинил "Вест Хэм" в сорвавшемся трансфере Саида Бенрахмы.

В заключительный день зимнего трансферного окна 28-летний Бенрахма был в шаге от перехода в "Лион" на правах аренды с обязательством по выкупу за 15 миллионов фунтов.



Несмотря на то, что сделка была полностью согласована всеми сторонами, "Вест Хэм" не успел корректно ввести данные в трансферную систему ФИФА, хотя "Лион постоянно подгонял своих коллег из Лондона и поддерживал телефонный контакт.



В опубликованном заявлении "Лион" обвиняет "Вест Хэм" в "необъяснимом поведении" и "недостатке уважения", а также грозится привлечь "молотобойцев" к ответственности.



Добавим, в 2021 году Бенрахма обошелся "Вест Хэму" в 25 млн. фунтов.