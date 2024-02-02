Фернандеш доволен, как Рэшфорд выдерживает давление

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш похвалил своего партнера по команде Маркуса Рэшфорда за умение выдерживать внешнее давление.

Рэшфорд оказался в центре внимания после своих похождений в Северной Ирландии на прошлой неделе, однако в первом же матче после возвращения на футбольное поле — против "Вулверхэмптона" накануне — Маркус отметился голом.



После победы 3:4 на "Молинью" Фернандеш выступил в защиту Рэшфорда, похвалив английского нападающего за стойкость духа.



"Маркус остался верен себе. Это то, что он умеет делать. Это то, что он должен делать. Этот сезон складывается не лучшим образом для каждого, не только для Маркуса, но мы знаем, что к некоторым игрокам внимание выше, чем к другим".



"Для каждого есть, что доказывать, не только для Маркуса после новостей в медиа насчет него. Каждый должен проявлять себя в матчах. Это касается не только Маркуса, а каждого на поле".



"Ты должен выполнять свою работу. Маркус забил отличный гол. Мы знаем его качества, мы знаем, на что он способен и что он может дать команде".



"Маркус знает лучше меня, что значит быть игроком "Юнайтед", потому что он здесь всю свою жизнь. Думаю, он тот, кто может справиться с этим давлением лучше, чем кто-либо другой", — цитирует Фернандеша Daily Mail.