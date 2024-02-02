Тен Хаг "испытывает смешанные чувства" после победы над "Вулверхэмптоном"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признался, что испытывает смешанные чувства после победы 3:4 над "Вулверхэмптоном".

Гол 18-летнего полузащитника Кобби Майну на седьмой компенсированной минуте позволил "Юнайтед" вырвать три очка в матче Премьер-Лиги на "Молинью" накануне вечером, чему Тен Хаг очень рад.

Вместе с тем Тен Хаг недоволен пропущенными голами и считает, что "Юнайтед" должен был разгромить "волков".

"Если честно, я испытываю смешанные чувства. Конечно, с одной стороны я очень доволен, это победа огромной важности для нас".

"Думаю, это был замечательный матч для нейтрального зрителя, но в то же время мне как главному тренеру сложно видеть матч, в котором ты доминируешь час и должен вести 3:0 или 4:0, потому что мы имели моменты и ничего не позволяли сопернику".

"Мы пропустили голы непозволительным образом. Мы должны лучше это контролировать".

"Но затем мы увидели дух и стойкость команды, особенно от Кобби Майну. Было замечательно это наблюдать".

"Мы обладаем правильным характером, и в раздевалке очень хороший дух, когда тебе удается проявлять себя таким образом", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 02.02.2024 10:17 # kojan
    команду тащат те от кого Хаг хотел избавится... избавляться надо от Хага...

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  2. lexa-arsenal 02.02.2024 10:05 # lexa-arsenal
    Говорят фаны Ливерпуля до сих пор ждут когда Сити потеряют очки

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