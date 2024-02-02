Тен Хаг "испытывает смешанные чувства" после победы над "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признался, что испытывает смешанные чувства после победы 3:4 над "Вулверхэмптоном".

Гол 18-летнего полузащитника Кобби Майну на седьмой компенсированной минуте позволил "Юнайтед" вырвать три очка в матче Премьер-Лиги на "Молинью" накануне вечером, чему Тен Хаг очень рад.



Вместе с тем Тен Хаг недоволен пропущенными голами и считает, что "Юнайтед" должен был разгромить "волков".



"Если честно, я испытываю смешанные чувства. Конечно, с одной стороны я очень доволен, это победа огромной важности для нас".



"Думаю, это был замечательный матч для нейтрального зрителя, но в то же время мне как главному тренеру сложно видеть матч, в котором ты доминируешь час и должен вести 3:0 или 4:0, потому что мы имели моменты и ничего не позволяли сопернику".



"Мы пропустили голы непозволительным образом. Мы должны лучше это контролировать".



"Но затем мы увидели дух и стойкость команды, особенно от Кобби Майну. Было замечательно это наблюдать".



"Мы обладаем правильным характером, и в раздевалке очень хороший дух, когда тебе удается проявлять себя таким образом", — цитирует Тен Хага The Independent.