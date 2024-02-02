"Тоттенхэм" согласовал покупку Бергвалла
"Тоттенхэм" согласовал приобретение полузащитника "Юргордена" Лукаса Бергвалла.
По информации Sky Sports, в борьбе за Бергвалла "Тоттенхэм" опередил "Барселону" и другие европейские топ-клубы.
В пятницу, в свой 18-й День рождения, шведский полузащитник пройдет медобследование в "Тоттенхэме", который заплатит "Юргордену" 8.5 млн. фунтов.
Бергвалл, сыгравший 25 матчей за "Юргорден", сделал выбор в пользу "Тоттенхэма" по совету своего соотечественника Деяна Кулусевски, выступающего за "шпор".
Тем временем, "Тоттенхэм" официально объявил, что 20-летний нападающий Алехо Велис остаток сезоны проведет в "Севилье" на правах аренды.
02.02.2024 09:00
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