"Тоттенхэм" согласовал покупку Бергвалла

Лукас Бергвалл "Тоттенхэм" согласовал приобретение полузащитника "Юргордена" Лукаса Бергвалла.

По информации Sky Sports, в борьбе за Бергвалла "Тоттенхэм" опередил "Барселону" и другие европейские топ-клубы.

В пятницу, в свой 18-й День рождения, шведский полузащитник пройдет медобследование в "Тоттенхэме", который заплатит "Юргордену" 8.5 млн. фунтов.

Бергвалл, сыгравший 25 матчей за "Юргорден", сделал выбор в пользу "Тоттенхэма" по совету своего соотечественника Деяна Кулусевски, выступающего за "шпор".

Тем временем, "Тоттенхэм" официально объявил, что 20-летний нападающий Алехо Велис остаток сезоны проведет в "Севилье" на правах аренды.


Метки Бергвалл, Тоттенхэм, Юргорден

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 130



Поиск: