"Тоттенхэм" согласовал покупку Бергвалла

"Тоттенхэм" согласовал приобретение полузащитника "Юргордена" Лукаса Бергвалла.

По информации Sky Sports, в борьбе за Бергвалла "Тоттенхэм" опередил "Барселону" и другие европейские топ-клубы.



В пятницу, в свой 18-й День рождения, шведский полузащитник пройдет медобследование в "Тоттенхэме", который заплатит "Юргордену" 8.5 млн. фунтов.



Бергвалл, сыгравший 25 матчей за "Юргорден", сделал выбор в пользу "Тоттенхэма" по совету своего соотечественника Деяна Кулусевски, выступающего за "шпор".



Тем временем, "Тоттенхэм" официально объявил, что 20-летний нападающий Алехо Велис остаток сезоны проведет в "Севилье" на правах аренды.