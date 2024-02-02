Бройя сменил "Челси" на "Фулхэм"

Нападающий "Челси" Армандо Бройя остаток сезона 2023/24 проведет в "Фулхэме" на правах аренды.

Изначально "Челси" лишь был готов продать Бройю в январе, надеясь выручить до 50 миллионов фунтов за 22-летнего игрока сборной Албании в зимнее трансферное окно.



Не получив устраивающих предложений, перед трансферным дедлайном "Челси" смягчил свою позицию и согласился отпустить Бройю в аренду — даже без опции или обязательства по выкупу.



Бройя выбирал между "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном", в итоге предпочтя остаться в Лондоне. Выступать за "дачников" Армандо будет под 9-м номером.



По информации Sky Sports, за полсезона аренды Бройи "Фулхэм" заплатит "Челси" не более 4 млн. фунтов.



Добавим, в этом сезоне Бройя забил только два гола, в рамках Премьер-Лиги отличившись единожды — против "Фулхэма" в октябре.