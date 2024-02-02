Лингард собрался в Южную Корею

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард собирается возобновить карьеру в Саудовской Аравии.

Лингард находится без клуба с конца июня 2023, когда истек его однолетний контракт с "Ноттингем Форест".



С тех пор 31-летний англичанин некоторое время тренировался с "Вест Хэмом" и "Аль-Иттифаком", а также рассматривал варианты в МЛС.



В итоге Лингард нашел для себя подходящий вариант только сейчас. Как сообщает Sky Sports, Джесси уже договорился о переходе в "Сеул" из высшего южнокорейского дивизиона.



Лингард согласовал с "Сеулом" двулетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и уже в ближайшие дни прилетит в Южную Корею.