"Форест" купил Матца Селса из "Страсбура"

"Ноттингем Форест" потратил около 5 миллионов фунтов на приобретение голкипера "Страсбура" Матца Селс.

Селс заключил с "Форест" контракт до 2027 года, став вторым новичком "лесников" в заключительный день зимнего трансферного окна после арендованного у "Спортинга" нападающего Родригу Рибейру.



За плечами у 31-летнего бельгийца 175 матчей за французский "Страсбур", капитаном которого он был в этом сезоне.



Селс уже знаком с английским футболом, представляя "Ньюкасл" в период с 2016 по 2018 год. За сборную своей страны Матц провел шесть матчей.