"Борнмут" арендовал Энеса Унала

"Борнмут" взял в аренду до конца сезона нападающего "Хетафе" и сборной Турции Энеса Унала.

Как следует из официального заявления "Борнмута", "вишенки" будут обязаны выкупить Унала после окончания аренды при соблюдении некоторых условий.



Поиграв на родине за "Бурсаспор", в 2015 году Унал оказался в "Манчестер Сити".С тех пор Энес направлялся в аренду в "Генк","НАК Бреду" и "Твенте".



С 2017 года Унал выступает в Испании, поиграв за "Вильярреал", "Леванте" и "Реал Вальядолид" до своего перехода в "Хетафе" в 2020.



За "Хетафе" 26-летний турок забил 34 гола в 104 матчах, становясь лучшим бомбардиром команды в сезонах 2021/22 и 2022/23.