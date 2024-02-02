Майну вырвал для "Юнайтед" победу над "Вулверхэмптоном"

Гол 18-летнего Кобби Майну на седьмой компенсированной минуте позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 3:4 в гостях у "Вулверхэмптона".

Стартовый состав "волков" не изменился относительно победы в дерби над "Вест Бромвичем" в Кубке Англии.



На ворота "красных дьяволов" после Кубка Африки вернулся Андре Онана. Маркус Рэшфорд, пропустивший кубковый матч против "Ньюпорта", вышел на острие атак.



Гостям потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Расмус Хейлунд из центра штрафной отбросил мяч на границу площадки, а Рэшфорд в касание пробил в притирку со штангой — 0:1.



Постепенно хозяева пришли в себя, провели несколько своих атак, но, так и не создав ничего серьезного, на 22-й минуте пропустили еще раз. Люк Шоу прострелил с левого края штрафной во вратарскую, где Хейлунду удалось опередить защитников и ткнуть мяч в сетку — 0:2.



После второго пропущенного гола "Вулверхэмптон" приуныл, и инициативой в остатке первого тайма владел "Юнайтед". "Дьяволы" непрерывно атаковали, а Хейлунд и Каземиро даже забили по голу, которые были отменены из-за офсайдов.



После перерыва "волки" прибавили, и игра стала обоюдоострой. Хозяева по-прежнему проваливались в обороне, но, по крайней мере, у них начали получаться атаки.



И на 68-й минуте "Вулверхэмптону" удалось заработать пенальти. Каземиро задел по ноге в своей штрафной Педру Нету, а тот упал. Пабло Сарабия реализовал 11-метровый — 1:2.



Радость "волков" продлилась недолго. На 75-й минуте вышедший на замену Скотт Мактоминей пробил головой без прыжка из центра штрафной после подачи углового — 1:3.



Однако хозяева отказались сдаваться. На 85-й минуте мяч застрял в штрафной "Юнайтед" после розыгрыша углового, чем воспользовался Макс Килмен, обработав снаряд и пробив с отскоком от газона — 2:3.



В концовке "Вулверхэмптон" крупно рисковал, но этот риск себя оправдал. На пятой компенсированной минуте Нету застал Онана врасплох, пробив из под защитника в ближний угол ворот — 3:3.



Однако и это был еще не конец. На седьмой добавленной минуте 18-летний Кобби Майну вошел в штрафную по левому краю и нанес обводящий удар низом — 3:4.



"Юнайтед" имел все шансы, чтобы решать судьбу матча уже в первом тайме, однако на третий гол до перерыва "дьяволы" не наиграли, что вылилось для них в тяжелейшие вторые 45 минут.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче