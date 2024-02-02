"Астон Вилла" отпустила Бертрана Траоре в "Вильярреал"

"Астон Вилла" расторгла контракт с вингером Бертраном Траоре, который сразу же присоединился к испанскому "Вильярреалу".

В сентябре 2020 "Вилла" потратила 17 миллионов фунтов на приглашение Траоре из "Лиона", и Бертран забил восемь голов в своем дебютном сезоне за бирмингемский клуб.



Однако затем игра Траоре пошла на спад, Бертран побывал в аренде в "Истанбул Башакшехире", после чего обнаружил себя на обочине планов главного тренера "Виллы" Унаи Эмери.



В итоге "Вилла" договорилась о досрочном прекращении сотрудничества с игроком сборной Буркина-Фасо, который тут же заключил контракт до конца сезона с "Вильярреалом".