Мангаля сменил "Форест" на "Лион"

Полузащитник "Ноттингем Форест" Орель Мангаля перебрался в "Лион" на правах аренды с опцией выкупа.

Мангаля сыграл 53 матча за "Форест" после своего перехода из "Штутгарта" за 13 миллионов фунтов в июле 2022.



Мангаля выходил в стартовом составе на 19 из 22 матчей "Форест" в этом сезоне Премьер-Лиги, но теперь пути 25-летнего бельгийца и "лесников" разошлись — пока временно.



Мангаля также вызывал интерес у "Ювентуса", "Наполи" и "Галатасарая", но в итоге отправился в "Лион", который получил опцию выкупа Ореля за 20 млн. фунтов.



Непосредственно за послезона аренды "Форест" заработает 10 млн. фунтов, а еще 3 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. Наконец, "лесники" смогут получить 10% от последующей перепродажи игрока "Лионом", сообщает The Nottingham Post.