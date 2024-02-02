"Шеффилд Юнайтед" арендовал Холгейта у "Эвертона"
"Шеффилд Юнайтед" взял в аренду до конца сезона 2023/24 защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта.
Первую половину этого сезона Холгейт провел в аренде в "Саутгемптоне", но сыграл лишь семь матчей за клуб Чемпионшипа.
Досрочно вернув Холгейта, "Эвертон" сразу же отправил 27-летнего англичанина в "Шеффилд Юнайтед", который является самой пропускающей командой в этом сезоне Премьер-Лиги (54 гола).
Добавим, за восемь с половиной лет на "Гудисон Парк" Холгейт сыграл 149 матчей за "Эвертон". Прежде Мейсон также побывал в аренде в "Вест Бромвиче".
02.02.2024 00:20
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