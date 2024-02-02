"Шеффилд Юнайтед" арендовал Холгейта у "Эвертона"

"Шеффилд Юнайтед" взял в аренду до конца сезона 2023/24 защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта.

Первую половину этого сезона Холгейт провел в аренде в "Саутгемптоне", но сыграл лишь семь матчей за клуб Чемпионшипа.



Досрочно вернув Холгейта, "Эвертон" сразу же отправил 27-летнего англичанина в "Шеффилд Юнайтед", который является самой пропускающей командой в этом сезоне Премьер-Лиги (54 гола).



Добавим, за восемь с половиной лет на "Гудисон Парк" Холгейт сыграл 149 матчей за "Эвертон". Прежде Мейсон также побывал в аренде в "Вест Бромвиче".