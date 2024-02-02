"Шеффилд Юнайтед" арендовал Холгейта у "Эвертона"

Мейсон Холгейт "Шеффилд Юнайтед" взял в аренду до конца сезона 2023/24 защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта.

Первую половину этого сезона Холгейт провел в аренде в "Саутгемптоне", но сыграл лишь семь матчей за клуб Чемпионшипа.

Досрочно вернув Холгейта, "Эвертон" сразу же отправил 27-летнего англичанина в "Шеффилд Юнайтед", который является самой пропускающей командой в этом сезоне Премьер-Лиги (54 гола).

Добавим, за восемь с половиной лет на "Гудисон Парк" Холгейт сыграл 149 матчей за "Эвертон". Прежде Мейсон также побывал в аренде в "Вест Бромвиче".


Метки аренда, трансферы, Холгейт, Шеффилд Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2024 00:20

Количество просмотров Просмотров: 123



Поиск: