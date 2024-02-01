Агбонлахор раскритиковал игру "Челси" против "Ливерпуля"

Экс-нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру "Челси" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне вечером "Челси" потерпел поражение 4:1 на "Энфилде", и Агбонлахору кажется, что каждый игрок "синих" или просто сыграл плохо, или матч провалил.



"Было такое впечатление, что" Челси" все равно, если они проиграют. Такое впечатление осталось у меня от вчерашнего вечера. Настолько плохи они были".



"Казалось, что им все равно, если они проиграют".



"Дарвин Нуньес обстучал перекладину и штангу, пять раз попав в каркас ворот. Счет мог быть 8:1 или 8:2".



"Бенуа Бадиашиле, их центральный защитник, выдал, наверное худший "перфоманс" в исполнении центрального защитника, что я только видел в Премьер-Лиге за последние два сезона".



"Он был ужасен, Чилуэлл был не на высоте. Затем вышел Мудрик и показал, что он так ничему и не научился. Он бежит и утыкается в соперника, не попадает по воротам, и кажется, что у него нет никакого футбольного интеллекта".



"Тиаго Силва был плох. Вы потратили миллиард фунтов на игроков, а в центре обороны у вас играет 39-летний — почти 40-летний.



"Энцо Фернандес был плох, как и Мойсес Кайседо, Дисаси. Я могу продолжать, потому что вся команда была не в порядке".



"А вот "Ливерпуль" был очень хорош, их молодой правый защитник Конор Брэдли — лучший игрок матча, он сыграл выдающимся образом", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.