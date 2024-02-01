"Бернли взял Эстева в аренду у "Монпелье"
"Бернли" взял в аренду до конца сезона центрального защитника "Монпелье" Максима Эстева.
21-летний Эстев является собственным воспитанником "Монпелье", сыграв более полусотни матчей за первую команду после своего дебюта в 2021 году.
Французский защитник становится вторым новичком "Бернли" в зимнее трансферное окно после нападающего Давида Датро Фофана, прибывшего из "Челси" на правах аренды.
"Я с детства следил за Премьер-Лигой и всегда представлял себя только здесь, поэтому я по-настоящему взволнован".
"Тренер (Венсан Компани) очень позитивно высказывался о проекте здесь, и я сразу же захотел стать частью этого", — сообщил Эстев.
01.02.2024 22:25
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