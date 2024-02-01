"Пэлас" приобрел Адама Уортона

Адам Уортон "Кристал Пэлас" объявил о приобретении полузащитника "Блэкберна" Адама Уортона.

По информации BBC, Уортон обошелся "Пэлас" в 22 миллиона фунтов, включая гарантированную сумму в 18 млн. фунтов.

Контракт 19-летнего англичанина, забившего два гола в 26 матчах этого сезона за "Блэкберн", с "Пэлас" рассчитан до июня 2029.

Уортон является продуктом академии "Блэкберна", за первую команду которого он дебютировал в мае 2022. По итогам прошлого сезона Адам был признан лучшим молодым игроком "бродяг".


Метки Блэкберн, Кристал Пэлас, трансферы, Уортон

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2024 22:00

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