"Ливерпуль" отклонил предложение "Форест" по Келлехеру

"Ливерпуль" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 15 миллионов фунтов о покупке голкипера Кувина Келлехера.

Существуют ожидания, что этот сезон станет последним для Келлехера в "Ливерпуле". Кувин засиделся за спиной у первого номера "красных" Алиссона и хочет играть регулярно.



Этим попытался воспользоваться "Форест", который ищет нового голкипера на вторую часть сезона, однако предложение "лесников" по 25-летнему ирландцу на исходе зимнего трансферного окна было отклонено, сообщает Daily Mail.



Отказ "Ливерпуля" связан с двумя причинами. Во-первых, "красные" продолжают борьбу на всех четырех фронтах, и главный тренер Юрген Клопп не готов лишиться Келлехера посреди сезона, не имея возможности обзавестись другим голкипером.



Во-вторых, "Ливерпуль" оценивает Келлехера в сумму свыше 20 млн. фунтов, поэтому предложение "Форест" оказалось не только несвоевременным, но и недостаточным.