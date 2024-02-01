"Ливерпуль" отклонил предложение "Форест" по Келлехеру
"Ливерпуль" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 15 миллионов фунтов о покупке голкипера Кувина Келлехера.
Существуют ожидания, что этот сезон станет последним для Келлехера в "Ливерпуле". Кувин засиделся за спиной у первого номера "красных" Алиссона и хочет играть регулярно.
Этим попытался воспользоваться "Форест", который ищет нового голкипера на вторую часть сезона, однако предложение "лесников" по 25-летнему ирландцу на исходе зимнего трансферного окна было отклонено, сообщает Daily Mail.
Отказ "Ливерпуля" связан с двумя причинами. Во-первых, "красные" продолжают борьбу на всех четырех фронтах, и главный тренер Юрген Клопп не готов лишиться Келлехера посреди сезона, не имея возможности обзавестись другим голкипером.
Во-вторых, "Ливерпуль" оценивает Келлехера в сумму свыше 20 млн. фунтов, поэтому предложение "Форест" оказалось не только несвоевременным, но и недостаточным.
01.02.2024 21:00
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Зачем продавать за 15 когда можно в членси спихнуть его за 80 млн
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