Саттон: "Рэшфорд проявил неуважение к Тен Хагу и игрокам МЮ"

Бывший нападающий "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон считает, что своим поведением Маркус Рэшфорд проявил неуважение к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу и своим партнерам по команде.

На прошлой неделе Рэшфорд вляпался в скандал из-за своих похождений в Белфасте. Маркус с опозданием вернулся в Манчестер, пропустив тренировку и матч "Юнайтед" в Кубке Англии.



Саттон напоминает, что Рэшфорд не в первый раз нарушает дисциплину. Крис хочет, чтобы в сложившейся ситуации Маркус сосредоточился на футболе.



"Все мы знаем, что он талантливый игрок, но в последнее время он теряется на поле. Эрик Тег Хаг отчитал его за поездку в Белфаст, и я думаю, это большая проблема. Думаю, это было непростительно".



"Это уже третий его проступок (при Тен Хаге). Каждый игрок знает, где проходит черта, и Маркус Рэшфорд снова пересек эту черту. Думаю, он проявил неуважение к своему тренеру и своим партнерам по команде".



"Культура в раздевалке "Манчестер Юнайтед" уже давно не в порядке. Будучи сторонними наблюдателями, мы видели, что случилось с Джейдоном Санчо".



"Мы видели, как Тен Хаг поступил с Криштиану Роналду в прошлом сезоне, после чего я думал, что тренер выиграл эту битву и что теперь все успокоится. Но этого не случилось, а неважная игра "Манчестер Юнайтед" этому не помогает".



"Раздевалке требуется определенная дисциплина, и в большинстве раздевалок, в которых доводилось быть мне, игроки контролируют дисциплину сами, но похоже, что в данный момент у них с этим проблема".



"Полагаю, Рэшфорд может пережить Тен Хага, но ему нужно вернуться к тому, что он делает лучше всего, а это игра на футбольном поле", — сообщил Саттон Sky Sports.