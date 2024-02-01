Кертис Джонс: "Мое время пришло"

Кертис Джонс Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс чувствует, что для него настало время играть более важную роль в команде Юргена Клоппа.

Джонс, которому в минувший вторник исполнилось 23, дебютировал за первую команду "Ливерпуля" еще в январе 2019.

С тех пор Джонс только проблесками демонстрировал свой талант, однако Кертис чувствует, что в этом сезоне ему удалось вывести свою игру на новый уровень.

Джонс забил уже пять голов в этом сезоне, в последние недели закрепившись в стартовом составе "Ливерпуля", и Кертису это нравится.

"Я бы сказал, что так я получаю наибольшее удовольствие (играя регулярно)".

"Прежде это постоянно были взлеты и падения — у меня были травмы и все такое. Это первый раз, когда я закрепился в стартовом составе, и я наслаждаюсь этим. Меня ничто не сдерживает, я забиваю голы и помогаю команде, поэтому я счастлив".

"Я попал в команду, когда мне было 17 лет, и это было непросто, но тренер постоянно меня подзывал и разговаривал со мной. Он всегда говорил: "Твое время придет".

"Сейчас я на том этапе, когда мое время пришло, и я пользуюсь своим шансом. Мне пришлось значительно адаптировать свою игру. Это то, что я сделал", — сообщил Джонс TNT Sports.


Метки Джонс, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2024 19:00

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  1. beatles-red 01.02.2024 20:26 # beatles-red
    Эффект Клоппа. При другом тренере врядли бы достиг нынешних результов

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  2. danik9 01.02.2024 19:15 # danik9
    Легенда! Убийца! Бог!

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