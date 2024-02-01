Кертис Джонс: "Мое время пришло"

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс чувствует, что для него настало время играть более важную роль в команде Юргена Клоппа.

Джонс, которому в минувший вторник исполнилось 23, дебютировал за первую команду "Ливерпуля" еще в январе 2019.



С тех пор Джонс только проблесками демонстрировал свой талант, однако Кертис чувствует, что в этом сезоне ему удалось вывести свою игру на новый уровень.



Джонс забил уже пять голов в этом сезоне, в последние недели закрепившись в стартовом составе "Ливерпуля", и Кертису это нравится.



"Я бы сказал, что так я получаю наибольшее удовольствие (играя регулярно)".



"Прежде это постоянно были взлеты и падения — у меня были травмы и все такое. Это первый раз, когда я закрепился в стартовом составе, и я наслаждаюсь этим. Меня ничто не сдерживает, я забиваю голы и помогаю команде, поэтому я счастлив".



"Я попал в команду, когда мне было 17 лет, и это было непросто, но тренер постоянно меня подзывал и разговаривал со мной. Он всегда говорил: "Твое время придет".



"Сейчас я на том этапе, когда мое время пришло, и я пользуюсь своим шансом. Мне пришлось значительно адаптировать свою игру. Это то, что я сделал", — сообщил Джонс TNT Sports.