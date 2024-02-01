Хейбьерг подтвердил, что не покинет "Тоттенхэм"

Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг лично подтвердил, что не покинет "Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Хейбьерг отметился только семью появлениями в стартовом составе "Тоттенхэма" с учетом всех соревнований, и в предыдущие недели 28-летнего датчанина сватали в различные клубы, включая "Ньюкасл" и "Атлетико".



На днях представитель Хейбьерга заявил, что его клиент никогда не просил об уходе и по-прежнему сосредоточен на "Тоттенхэме", а после победы 3:2 над "Брентфордом" накануне и сам Пьер-Эмиль высказался насчет своего будущего.



"Думаю, если так говорит мой представитель, значит мы должны прислушаться! Поэтому да, я могу подтвердить это".



"Я определенно чувствую, что могу помочь команде. Я вновь показал, что я готов и — как и каждый — хочу выходить в старте на каждый матч. Я не делаю секрета из этого".



"Все мы очень амбициозны, но я думаю, важно оставаться амбициозными ради команды. Важнее всего, чтобы мы поддерживали свои амбиции с точки зрения команды. Не имеет значения, кто выходит на поле, мы должны проявлять себя ради команды", — сообщил Хейбьерг Evening Standard.