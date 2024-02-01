"Вилла" завершила приобретение Роджерса

"Астон Вилла" завершила приобретение вингера "Мидлсбро" Моргана Роджерса.

Ранее в это трансферное окно "Мидлсбро" отклонил три предложения "Виллы" по Роджерсу, однако бирмингемский клуб проявил настойчивость и в итоге заполучил Моргана.



По информации BBC, "Мидлсбро" гарантированно получит за Роджерса 8 миллионов фунтов, а за счет бонусов компенсация за 21-летнего англичанина может вырасти до 15 млн. фунтов.



25% от чистой прибыли, полученной "Мидлсбро" за Роджерса достанется "Манчестер Сити", у которого "речники" и купили Моргана прошлым летом за 1.5 млн. фунтов.



За полсезона на "Риверсайде" Роджерс забил семь голов и отдал девять результативных передач в 33 матчах за команду Майкла Кэррика.



Добавим, за "Сити" Роджерс так и не провел ни одного официального матча, лишь побывав в "Линколье", "Блэкпуле" и "Борнмуте" на правах аренды.