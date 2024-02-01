"Брентфорд" отложил покупку Нусы до лета

"Брентфорд" отложил приобретение вингера "Брюгге" Антонио Нусы до грядущего лета.

В минувший уикенд назад "Брентфорд" согласовал с "Брюгге" компенсацию за Нусу в размере 25 миллионов фунтов. А за счет бонусов стоимость сделки могла превысить 31 млн. фунтов.



Однако во время прошедшего в понедельник медобследования у 18-летнего игрока сборной Норвегии, которым ранее интересовались "Тоттенхэм" и "Челси", были обнаружены некоторые проблемы со здоровьем.



В результате Нуса был отправлен назад в Бельгию, а "Брентфорд" решил взять паузу, прежде чем совершать столь крупную покупку.



Как сообщает Evening Standard, "Брентфорд" планирует вернуться за Нусой после окончания сезона, однако к тому времени у "пчел" могут появиться конкуренты в борьбе за Антонио.