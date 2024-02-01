Рой Кин — Рэшфорду: "Футбол должен быть на первом месте"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предупредил нападающего Маркуса Рэшфорда, что футбол должен оставаться самой важной вещью.

26-летний Рэшфорд навлек на себя гнев своего клуба из-за похождений в Белфасте на прошлой неделе. Алкоголь и ночная жизнь, которым он предался в Северной Ирландии, заставили Маркуса пропустить тренировку "Юнайтед".



Кин не удивлен, что с таким образом жизни Рэшфорд забил лишь четыре гола в этом сезоне. Рой опасается, что футбол больше не в приоритете для Маркуса.



"Мы уже разговаривали насчет него. Он молодой парень, он вырос здесь, и он под большим давлением. Кажется, что он больше не наслаждается игрой в футбол".



"Происходящее на поле и за его пределам идут рука об руку".



"Дорогие машины, часы — все это замечательно, но не забывай, что идет на первом месте. А это твой футбол".



"Удачи со всеми этими остальными вещами, но если это важнее, чем твой футбол, тогда ты в беде", — сообщил Кин Sky Bet.