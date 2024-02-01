"Форест" арендовал Родриго Рибейро у "Спортинга"

"Ноттингем Форест" взял в аренду до конца сезона нападающего "Спортинга" Родриго Рибейро.

Арендное соглашение по Рибейро, который на "Сити Граунд" взял 37-й номер, предусматривает опцию выкупа.



18-летний Рибейро является продуктом академии "Спортинга", дебютировав за первую команду лиссабонцев в матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в марте 2022.



Помимо того матча против "Сити", Рибейро еще шесть раз сыграл за "Спортинг" в португальском первенстве, не забив ни одного гола.



Зато Родриго проявил себя с лучшей стороны в юношеской сборной Португалии U-20, отличившись шесть раз в девяти матчах.