"Форест" арендовал Родриго Рибейро у "Спортинга"
"Ноттингем Форест" взял в аренду до конца сезона нападающего "Спортинга" Родриго Рибейро.
Арендное соглашение по Рибейро, который на "Сити Граунд" взял 37-й номер, предусматривает опцию выкупа.
18-летний Рибейро является продуктом академии "Спортинга", дебютировав за первую команду лиссабонцев в матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в марте 2022.
Помимо того матча против "Сити", Рибейро еще шесть раз сыграл за "Спортинг" в португальском первенстве, не забив ни одного гола.
Зато Родриго проявил себя с лучшей стороны в юношеской сборной Португалии U-20, отличившись шесть раз в девяти матчах.
01.02.2024 14:00
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