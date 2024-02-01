Махмуд Дауд арендован "Штутгартом"
Полузащитник "Брайтона" Махмуд Дауд проведет остаток сезона 2023/24 в "Штутгарте" на правах аренды.
Дауд только прошлым летом перебрался в "Брайтон" из дортмундской "Боруссии" в качестве свободного агента, заключив с "чайками" контракт на четыре года.
С тех пор 28-летний игрок сборной Германии отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе команды Роберто Де Дзерби в рамках Премьер-Лиги.
Последний раз Дауд выходил на футбольное поле за "Брайтон" еще 9 декабря.
В надежде играть больше Дауд возвращается в Германию. Теперь Махмуд будет выступать за "Штутгарт", занимающий третье место в Бундеслиге.
01.02.2024 13:00
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