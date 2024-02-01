Махмуд Дауд арендован "Штутгартом"

Полузащитник "Брайтона" Махмуд Дауд проведет остаток сезона 2023/24 в "Штутгарте" на правах аренды.

Дауд только прошлым летом перебрался в "Брайтон" из дортмундской "Боруссии" в качестве свободного агента, заключив с "чайками" контракт на четыре года.



С тех пор 28-летний игрок сборной Германии отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе команды Роберто Де Дзерби в рамках Премьер-Лиги.



Последний раз Дауд выходил на футбольное поле за "Брайтон" еще 9 декабря.



В надежде играть больше Дауд возвращается в Германию. Теперь Махмуд будет выступать за "Штутгарт", занимающий третье место в Бундеслиге.