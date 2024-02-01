МЮ сузил круг кандидатов на роль спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" сузил круг кандидатов на должность спортивного директора и особенно тщательно рассматривает двух специалистов.

Назначение спортивного директора является одной из первоочередных задача сэра Джима Рэтклиффа, покупающего 25% акций "Юнайтед".



По информации The Independent, на данный момент ситуация такова, что приглашение Дэна Эшуорта или Майкла Эдвардса, которых очень бы хотел Рэтклифф, выглядит маловероятным. Первый сосредоточен на "Ньюкасле", а второй не хочет возвращаться в клубный футбол после успешного периода в "Ливерпуля".



В то же время кандидатуры Пола Митчелла и Джулиана Уорда были отодвинуты на второй план. Зато "Юнайтед" проявляет повышенный интерес к Кристофу Фройнду из "Баварии" и Тиагу Пинту из "Ромы".