Мойес надеется на "эффект Лингарда" в случае с Филлипсом

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес надеется, что полузащитник Калвин Филлипс сможет проявить себя похожим образом, как это в свое время сделал Джесси Лингард.

Вторую часть этого сезона Филлипс проведет в "Вест Хэме" на правах аренды из "Манчестер Сити". Калвин отправился к "молотобойцам" ради того, чтобы получить игровую практику в преддверии Евро-2024.



Мойесу эту напоминает Лингарда, которого "Вест Хэм" арендовал у "Манчестер Юнайтед" на вторую половину сезона 2020/21. Тогда Джесси забил девять голов в 16 матчах и помог "молотобойцам" занять шестое место.



"В это время года пару лет назад мы подписали Джесси Лингарда, и он нам по-настоящему помог. Надеюсь, Калвин сможет проявить себя похожим с Джесси образом".



"Его опыт последних лет заставил меня почувствовать, что я бы хотел обладать таким игроком в клубе. Он уже продолжительное время является основным игроком в сборной Англии. Он действительно хороший игрок, хотя его переход в "Сити" не сработал так, как он бы того хотел".



"У каждого есть нечто, что он должен доказывать. Это было у Джесси и есть у Калвина. Нас ожидает ожесточенная борьба до конца сезона, и к тому времени Калвин надеется быть в хорошей форме".



"Мы говорим о парне с очень хорошим характером. Думаю, это шанс для него вернуться в колею. Наш состав получил очередного игрока сборной Англии, и это большой плюс", — цитирует Мойеса BBC.