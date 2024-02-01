Тен Хаг объяснил, почему поступил с Рэшфордом иначе, нежели с Санчо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему с нападающим Маркусом Рэшфордом он поступил иначе, нежели с вингером Джейдоном Санчо после нарушения дисциплины.
Напомним, в начале сентября Санчо навлек на себя гнев Тен Хага, после чего был изолирован от первой команды на четыре месяца, а в январе сослан в аренду в дортмундскую "Боруссию".
На прошлой неделе повод для недовольства Тен Хагу дал уже Рэшфорд, устроив скандальные похождения в Белфасте с употреблением алкоголя.
Однако разница в том, что Санчо предпочел вынести конфликт с Тен Хагом в публичное поле, тогда как Рэшфорд раскаялся в содеянным и позволил клубу уладить инцидент как внутреннее дело.
"Мы во всем может разобраться внутри клуба. Джейдон предпочел вынести это на публику. Отношения между мной и Маркусом здесь не при чем".
"Он взял ответственность на себя. Поэтому дело закрыто. В футболе тебе нужна дисциплина на поле, а также за его пределами".
"Я не задействовал Маркуса в воскресенье (против "Ньюпорта"). Теперь мы подвели черту и движемся дальше", — цитирует Тен Хага Daily Express.
01.02.2024 10:00
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Потому что в сентябре этот лысый проходимец еще имел вес и авторитет и гнобил всех кого хотел, но сейчас Джим Пидaрас быстро раскусил его.
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