Тен Хаг объяснил, почему поступил с Рэшфордом иначе, нежели с Санчо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему с нападающим Маркусом Рэшфордом он поступил иначе, нежели с вингером Джейдоном Санчо после нарушения дисциплины.

Напомним, в начале сентября Санчо навлек на себя гнев Тен Хага, после чего был изолирован от первой команды на четыре месяца, а в январе сослан в аренду в дортмундскую "Боруссию".



На прошлой неделе повод для недовольства Тен Хагу дал уже Рэшфорд, устроив скандальные похождения в Белфасте с употреблением алкоголя.



Однако разница в том, что Санчо предпочел вынести конфликт с Тен Хагом в публичное поле, тогда как Рэшфорд раскаялся в содеянным и позволил клубу уладить инцидент как внутреннее дело.



"Мы во всем может разобраться внутри клуба. Джейдон предпочел вынести это на публику. Отношения между мной и Маркусом здесь не при чем".



"Он взял ответственность на себя. Поэтому дело закрыто. В футболе тебе нужна дисциплина на поле, а также за его пределами".



"Я не задействовал Маркуса в воскресенье (против "Ньюпорта"). Теперь мы подвели черту и движемся дальше", — цитирует Тен Хага Daily Express.