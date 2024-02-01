Почеттино: "Ливерпуль" был лучше 90 минут"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признал, что "Ливерпуль" заслужил разгромить его команду.

В среду вечером "Челси" потерпел поражение 4:1 в гостях у "Ливерпуля", против которого "синие" сыграют в финале Кубка Лиги 25 февраля.



Почеттино вынужден признать, что соперник превзошел его команду во всех отношениях, однако Маурисио считает, что этот результат может быть полезен для "Челси" на предстоящий финал на "Уэмбли".



"Если честно, мы сыграли не так, как хотели сыграть. Они были лучше, чем мы, с первого действия, на протяжении 90 минут. Думаю, это ясно. Они были агрессивнее, чем мы. Нам было сложно связывать игроков и играть в свою игру. Нам было сложно сложно возвращать мяч первым или вторым касанием. Мы так легко теряли мяч. Они выигрывали все дуэли".



"Они лучше сражались и были лучше, чем мы, на всех участках поля. Поэтому мы и проиграли. Да, во втором тайме, при счете 2:0, Мудрик имел явный момент забить, и это могло бы придать нам уверенности и взбодрить нас".



"Возможно, там был пенальти в эпизоде с Нкунку, и это могло бы изменить игру. Но даже если бы мы забили и сравняли счет, мы были бы расстроены своей игрой сегодня вечером".



"Хорошо, что мы чувствуем то, что чувствуем. Это лишь один матч, но он дал нам хорошую информацию".



"Мы хотим быть быть среди лидеров и сражаться с командами вроде "Ливерпуля", который очень хорошо выступал в последние годы и был одной из лучших команд в Англии. Нам нужно прибавить и извлечь урок из такого рода матча", — цитирует Почеттино Evening Standard.