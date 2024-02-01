Клопп: "Очень рад за Брэдли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего правого защитника Конора Брэдли, сыгравшего ключевую роль в разгроме 4:1 над "Челси".

20-летний Брэдли, который в прошлом сезоне выступал за "Болтон" из Лиги Один на правах аренды, блестяще заменил Трента Александер-Арнольда в матче на "Энфилде" накануне вечером.



Брэдли не только забил свой дебютный гол за "Ливерпуль", но и отдал две результативные передачи, чем заслужил обильную похвалу Клоппа.



"Какой он замечательный парень! Он пробил выдающимся образом, он провел выдающийся матч и сделал огромный вклад в победу. Это непросто, когда тебе доверяют задачу играть против Стерлинга. Я очень рад за него".



"Он очень серьезный молодой человек, и я должен сказать, он сыграл очень особенным образом. Мы заметили его еще в предсезонный период. Он очень хорош".



"Несколько недель назад, когда я был на отдыхе, несколько фанатов "Болтона" спросили меня, можно ли им вернуть Брэдли, но уже слишком поздно!" — цитирует Клоппа BBC.