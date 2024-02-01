"Юнайтед" отправил Пельистри в "Гранаду"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри в третий раз за карьеру отправился в Ла Лигу и остаток сезона проведет в "Гранаде" на правах аренды.

Пельистри, которым "Юнайтед" владеет с октября 2020, ранее дважды ездил в Испанию выступать за "Алавес".



Эти командировки не помогли Факундо проявить себя в "Юнайтед", за который он сыграл 14 матчей в этом сезоне, включая единственное появление в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Гранада" полностью взяла на себя зарплату 22-летнего уругвайца, а также заплатит "Юнайтед" арендную плату.