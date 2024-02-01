"Форест" арендовал Джованни Рейну

"Ноттингем Форест" объявил о сделке по аренде атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Джованни Рейны.

Перед своим отъездом в Ноттингем родившийся в Сандерленде 21-летний игрок сборной США заключил с "Боруссией" новый контракт до 2026 года.



По информации Sky Sport Germany, "Форест" получил опцию выкупа Рейны в конце сезона за 15-20 миллионов евро (13-17 млн. фунтов).



Рейна дебютировал в Бундеслиге в возрасте 17 лет, но в какой-то момент его развитие замедлилось, и в этом сезоне Джованни отметился единственным появлением с первых минут в немецком первенстве.



Рейна, на счету которого 24 матча за сборную Соединенных Штатов, будет выступать за команду Нуну Эшпириту Санту под 20-м номером.