"Ливерпуль" разгромил "Челси"

В репетиции предстоящего финала Кубка Лиги "Ливерпуль" сокрушил "Челси" со счетом 4:1.

В стартовый состав "красных" вернулся Алексис Макаллистер, пропустивший кубковый матч с "Норвичем". Виргил Ван Дейк, Доминик Собослаи и Луис Диас также вышли с первых минут.



В старте "синих" произошло лишь одно изменение относительно 0:0 с "Астон Виллой" в Кубке Англии. Это Бен Чилуэлл появился вместо Алфри Гилкриста.



Матч начался со спорного инцидента в штрафной "Ливерпуля", однако рефери не увидел повода для назначения пенальти, когда Виргил Ван Дейк повалил на газон Конора Галлахера.



Отделавшись испугом, хозяева забрали мяч под свой контроль и принялись искать подходы к воротам Джордже Петровича. Особенно активен был Дарвин Нуньес, пару ударов которого голкипер гостей перевел в каркас ворот.



На 23-й минуте "красные" открыли счет, и это выглядело логично. Диогу Жота дерзко рванул в штрафную на двух защитников и, сохранив мяч у себя, поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, "Ливерпуль" сделал небольшую паузу, а затем разразился вторым голом. Конор Брэдли ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.



В концовке первого тайма Бенуа Бадиашиле наступил на бутсу Жоты, что дало рефери повод для назначения пенальти, однако Нуньес пробил с 11-метровой отметки в штангу.



Второй тайм начался с промаха вышедшего на замену у "синих" Михаила Мудрика из выгодной позиции.



После перерыва "Ливерпуль" по-прежнему владел преимуществом, но оно уже не было столь подавляющим. "Челси" выглядел довольно смело.



Тем не менее, на 65-й минуте хозяева сделали разницу в счете крупной. Брэдли навесил со своего фланга в центр штрафной, откуда Доминик Собослаи пробил головой — 3:0.



Но прошло шесть минут, и гостям удалось отыграть один гол. Кристфер Нкунку разобрался с несколькими защитниками в штрафной и пробил в нижний угол ворот — 3:1.



"Красные" отреагировали на пропущенный гол тем, что увеличили давление и решили добить воспрявшего духом соперника. Нуньес пробил в перекладину, а удар Харви Эллиотта был отражен Петровичем.



На 79-й минуте "Ливерпуль" добился своего. Нуньес с левого фланга прострелил к дальней штанге, куда подоспел Луис Диас — 4:1.



На этом игра совершенно успокоилась. Обеим командам все было уже ясно, да и силы были на исходе.



"Ливерпуль" одержал комфортную победу, хотя мог победить еще комфортнее, если бы Нуньес реализовал пенальти перед перерывом. "Челси" получил большую пищу для размышлений в преддверии встречи с "красными" в финале Кубка Лиги через несколько недель.



"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче