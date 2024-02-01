"Ливерпуль" разгромил "Челси"
В репетиции предстоящего финала Кубка Лиги "Ливерпуль" сокрушил "Челси" со счетом 4:1.
В стартовый состав "красных" вернулся Алексис Макаллистер, пропустивший кубковый матч с "Норвичем". Виргил Ван Дейк, Доминик Собослаи и Луис Диас также вышли с первых минут.
В старте "синих" произошло лишь одно изменение относительно 0:0 с "Астон Виллой" в Кубке Англии. Это Бен Чилуэлл появился вместо Алфри Гилкриста.
Матч начался со спорного инцидента в штрафной "Ливерпуля", однако рефери не увидел повода для назначения пенальти, когда Виргил Ван Дейк повалил на газон Конора Галлахера.
Отделавшись испугом, хозяева забрали мяч под свой контроль и принялись искать подходы к воротам Джордже Петровича. Особенно активен был Дарвин Нуньес, пару ударов которого голкипер гостей перевел в каркас ворот.
На 23-й минуте "красные" открыли счет, и это выглядело логично. Диогу Жота дерзко рванул в штрафную на двух защитников и, сохранив мяч у себя, поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, "Ливерпуль" сделал небольшую паузу, а затем разразился вторым голом. Конор Брэдли ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.
В концовке первого тайма Бенуа Бадиашиле наступил на бутсу Жоты, что дало рефери повод для назначения пенальти, однако Нуньес пробил с 11-метровой отметки в штангу.
Второй тайм начался с промаха вышедшего на замену у "синих" Михаила Мудрика из выгодной позиции.
После перерыва "Ливерпуль" по-прежнему владел преимуществом, но оно уже не было столь подавляющим. "Челси" выглядел довольно смело.
Тем не менее, на 65-й минуте хозяева сделали разницу в счете крупной. Брэдли навесил со своего фланга в центр штрафной, откуда Доминик Собослаи пробил головой — 3:0.
Но прошло шесть минут, и гостям удалось отыграть один гол. Кристфер Нкунку разобрался с несколькими защитниками в штрафной и пробил в нижний угол ворот — 3:1.
"Красные" отреагировали на пропущенный гол тем, что увеличили давление и решили добить воспрявшего духом соперника. Нуньес пробил в перекладину, а удар Харви Эллиотта был отражен Петровичем.
На 79-й минуте "Ливерпуль" добился своего. Нуньес с левого фланга прострелил к дальней штанге, куда подоспел Луис Диас — 4:1.
На этом игра совершенно успокоилась. Обеим командам все было уже ясно, да и силы были на исходе.
"Ливерпуль" одержал комфортную победу, хотя мог победить еще комфортнее, если бы Нуньес реализовал пенальти перед перерывом. "Челси" получил большую пищу для размышлений в преддверии встречи с "красными" в финале Кубка Лиги через несколько недель.
"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче
01.02.2024 01:15
Просмотров: 1948
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Последние комментарии:
Обзор матча
https://youtu.be/YkXSnSoovRI?si=yqGy8RdKjmAS5gAQ
(ответить)
у каждого пенса теперь личный хозяин появился имя которому КОНОР БРЕДЛИ, ну что за монстр, это пздц.
(ответить)
Дважды голубым указали на их место
(ответить)
Столько болельщики Челси выпендривались перед матчем, а по итогу их команда была унижена, в который раз.
(ответить)
пумба из тех кто постоянно обоссан и не перестает просить добавки, реально дoлбoеб
(ответить)
вообще грех смеяться над пенисами, этой перестройке нужна новая перестройка, проект хохлушка и негры не стрельнул, пора закупать латиносов
(ответить)
04.02.2024
Челси vs. Вулверхэмптон
борьба не за жизнь а на смерть
битва за 10 место
Ахахахаха
(ответить)
чето нытика не видно
велните целсе абламовица, велните 2015 год, я хасю маулиньо в тленелы и тлафеи, а не вот эти ваши 10 места
хацю хацю хацю
(ответить)
01.02.2024 01:21 #
skydreams
экономили силы на кал и не палили страты)) поч гений
(ответить)
01.02.2024 01:37 #
turist
Серьёзно?!)
Источник: http://fapl.ru/posts/105556/?c=1#c7887956\
а потом вы спрашиваете, почему на фапле колбасодауны дауны?
(ответить)
У пинсов только Петрович пытался что-то сделать, остальные просто отбросы. Энцо "деревяха" Фернандес - 120 лямов, Кайседо - 115 млн., а игры в центре поля проста нет. Ждем бичей на Уэмбли. Петровичу щеки размяли, в Лондоне будет легче)
(ответить)
Таблица кстати не обновляется, но и без этого ЛФК первый.
(ответить)
vinpooooh(jirrort)
bembo (тётя Остер)
skydreams (чорт какой то)
Ахахахахахаха всю жизнь сасут эти черти,арююююююю
(ответить)
Так то пенсы молодцы, хоть иногда жуют концы.
(ответить)
Плохо с играли. Поч с составом не угадал. Малуке изначально на такие матчи лучше не выпускать. Чилл плохо показал себя сегодня. Бадуш в как защитник в этом сезоне плох и должен сидеть на лавке т.к. много его оплошностей в этом сезоне. А так судья конечно потпортил матч на Галахэре рукоу и в колено удар - 11метровый. Второи на Нкунку удар с зади в ногу 11метровый. Матч мог поити по нескольким сценарием но судья этого нехотел.... А для зрителя намного интереснее было бы! Ладно идем дальше....
(ответить)
Бадяшаля после травмы ужасен. Косячил что в центре, что на фланге по полной. Гюсто, когда вышел, выглядел как игрок из совсем другой команды. Ну эти проблемы защиты пускай решает аргентинское недоразумение.
На флангах в атаке при пачятяна игра так и не выстроилась, без разницы, кто там играет.
Про судей говорить особо нечего: ротирование и тд, ничего нового, попытка любыми способами помочь портовым выиграть некартонку.
(ответить)
Почему Нуньесу не везет с середняками?
(ответить)
Коул Палмер против «Ливерпуля»:
0 голов;
0 ассистов;
0 ударов;
0 верховых единоборств;
0 выигранных отборов.
Зверь!
(ответить)
10 Червонси 21 31
(ответить)
31.01.2024 11:32 #
sellman
Братики, привет!
Сегодня портовые смоктальщики из ЛГБТ-формирования «Чепухапыль» будут принимать кинжалы от ИМПЕРАТОРОВ!
Эти обмороки будут скулить после матча, что Клопу пора на выход не в конце сезона, а прямо сейчас!
Готовьте ротики, портовые мальчики, ехехехе
Источник: http://fapl.ru/posts/105540/?c=1#c7887265
Ахахахаххахахахахаха
(ответить)
Мне кажется,Мудрик - это и есть жена Макрона)))
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