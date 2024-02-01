"Ливерпуль" разгромил "Челси"

Конор Брэдли В репетиции предстоящего финала Кубка Лиги "Ливерпуль" сокрушил "Челси" со счетом 4:1.

В стартовый состав "красных" вернулся Алексис Макаллистер, пропустивший кубковый матч с "Норвичем". Виргил Ван Дейк, Доминик Собослаи и Луис Диас также вышли с первых минут.

В старте "синих" произошло лишь одно изменение относительно 0:0 с "Астон Виллой" в Кубке Англии. Это Бен Чилуэлл появился вместо Алфри Гилкриста.

Матч начался со спорного инцидента в штрафной "Ливерпуля", однако рефери не увидел повода для назначения пенальти, когда Виргил Ван Дейк повалил на газон Конора Галлахера.

Отделавшись испугом, хозяева забрали мяч под свой контроль и принялись искать подходы к воротам Джордже Петровича. Особенно активен был Дарвин Нуньес, пару ударов которого голкипер гостей перевел в каркас ворот.

На 23-й минуте "красные" открыли счет, и это выглядело логично. Диогу Жота дерзко рванул в штрафную на двух защитников и, сохранив мяч у себя, поразил ворота — 1:0.

Открыв счет, "Ливерпуль" сделал небольшую паузу, а затем разразился вторым голом. Конор Брэдли ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.

В концовке первого тайма Бенуа Бадиашиле наступил на бутсу Жоты, что дало рефери повод для назначения пенальти, однако Нуньес пробил с 11-метровой отметки в штангу.

Второй тайм начался с промаха вышедшего на замену у "синих" Михаила Мудрика из выгодной позиции.

После перерыва "Ливерпуль" по-прежнему владел преимуществом, но оно уже не было столь подавляющим. "Челси" выглядел довольно смело.

Тем не менее, на 65-й минуте хозяева сделали разницу в счете крупной. Брэдли навесил со своего фланга в центр штрафной, откуда Доминик Собослаи пробил головой — 3:0.

Но прошло шесть минут, и гостям удалось отыграть один гол. Кристфер Нкунку разобрался с несколькими защитниками в штрафной и пробил в нижний угол ворот — 3:1.

"Красные" отреагировали на пропущенный гол тем, что увеличили давление и решили добить воспрявшего духом соперника. Нуньес пробил в перекладину, а удар Харви Эллиотта был отражен Петровичем.

На 79-й минуте "Ливерпуль" добился своего. Нуньес с левого фланга прострелил к дальней штанге, куда подоспел Луис Диас — 4:1.

На этом игра совершенно успокоилась. Обеим командам все было уже ясно, да и силы были на исходе.

"Ливерпуль" одержал комфортную победу, хотя мог победить еще комфортнее, если бы Нуньес реализовал пенальти перед перерывом. "Челси" получил большую пищу для размышлений в преддверии встречи с "красными" в финале Кубка Лиги через несколько недель.

"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2024 01:15

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. girasimus 01.02.2024 02:17 # girasimus
    Обзор матча
    https://youtu.be/YkXSnSoovRI?si=yqGy8RdKjmAS5gAQ

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  2. hammersmith 01.02.2024 02:14 # hammersmith
    у каждого пенса теперь личный хозяин появился имя которому КОНОР БРЕДЛИ, ну что за монстр, это пздц.

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  3. xxa 01.02.2024 01:52 # xxa
    Дважды голубым указали на их место

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  4. szobo88 01.02.2024 01:46 # szobo88
    Столько болельщики Челси выпендривались перед матчем, а по итогу их команда была унижена, в который раз.

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  5. drogba11cool 01.02.2024 01:43 # drogba11cool
    пумба из тех кто постоянно обоссан и не перестает просить добавки, реально дoлбoеб

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  6. drogba11cool 01.02.2024 01:41 # drogba11cool
    вообще грех смеяться над пенисами, этой перестройке нужна новая перестройка, проект хохлушка и негры не стрельнул, пора закупать латиносов

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  7. v-0987654321 01.02.2024 01:40 # v-0987654321
    04.02.2024

    Челси vs. Вулверхэмптон

    борьба не за жизнь а на смерть

    битва за 10 место


    Ахахахаха

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  8. bembo 01.02.2024 01:39 # bembo
    чето нытика не видно

    велните целсе абламовица, велните 2015 год, я хасю маулиньо в тленелы и тлафеи, а не вот эти ваши 10 места
    хацю хацю хацю

    (ответить)

  9. bembo 01.02.2024 01:38 # bembo
    01.02.2024 01:21 #
    skydreams

    экономили силы на кал и не палили страты)) поч гений
    (ответить)

    01.02.2024 01:37 #
    turist

    Серьёзно?!)

    Источник: http://fapl.ru/posts/105556/?c=1#c7887956\



    а потом вы спрашиваете, почему на фапле колбасодауны дауны?

    (ответить)

  10. dexter 01.02.2024 01:34 # dexter
    У пинсов только Петрович пытался что-то сделать, остальные просто отбросы. Энцо "деревяха" Фернандес - 120 лямов, Кайседо - 115 млн., а игры в центре поля проста нет. Ждем бичей на Уэмбли. Петровичу щеки размяли, в Лондоне будет легче)

    (ответить)

  11. girasimus 01.02.2024 01:34 # girasimus
    Таблица кстати не обновляется, но и без этого ЛФК первый.

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  12. v-0987654321 01.02.2024 01:31 # v-0987654321
    vinpooooh(jirrort)
    bembo (тётя Остер)
    skydreams (чорт какой то)



    Ахахахахахаха всю жизнь сасут эти черти,арююююююю

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  13. girasimus 01.02.2024 01:29 # girasimus
    Так то пенсы молодцы, хоть иногда жуют концы.

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  14. chelsiukpro 01.02.2024 01:27 # chelsiukpro
    Плохо с играли. Поч с составом не угадал. Малуке изначально на такие матчи лучше не выпускать. Чилл плохо показал себя сегодня. Бадуш в как защитник в этом сезоне плох и должен сидеть на лавке т.к. много его оплошностей в этом сезоне. А так судья конечно потпортил матч на Галахэре рукоу и в колено удар - 11метровый. Второи на Нкунку удар с зади в ногу 11метровый. Матч мог поити по нескольким сценарием но судья этого нехотел.... А для зрителя намного интереснее было бы! Ладно идем дальше....

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  15. hachidlo 01.02.2024 01:25 # hachidlo
    Бадяшаля после травмы ужасен. Косячил что в центре, что на фланге по полной. Гюсто, когда вышел, выглядел как игрок из совсем другой команды. Ну эти проблемы защиты пускай решает аргентинское недоразумение.
    На флангах в атаке при пачятяна игра так и не выстроилась, без разницы, кто там играет.
    Про судей говорить особо нечего: ротирование и тд, ничего нового, попытка любыми способами помочь портовым выиграть некартонку.

    (ответить)

  16. v-0987654321 01.02.2024 01:25 # v-0987654321
    Почему Нуньесу не везет с середняками?

    (ответить)

  17. felix-the-cat 01.02.2024 01:25 # felix-the-cat
    Коул Палмер против «Ливерпуля»:

    0 голов;
    0 ассистов;
    0 ударов;
    0 верховых единоборств;
    0 выигранных отборов.



    Зверь!

    (ответить)

  18. van-dijk 01.02.2024 01:24 # van-dijk
    10 Червонси 21 31

    (ответить)

  19. electric 01.02.2024 01:24 # electric
    31.01.2024 11:32 #
    sellman

    Братики, привет!

    Сегодня портовые смоктальщики из ЛГБТ-формирования «Чепухапыль» будут принимать кинжалы от ИМПЕРАТОРОВ!

    Эти обмороки будут скулить после матча, что Клопу пора на выход не в конце сезона, а прямо сейчас!

    Готовьте ротики, портовые мальчики, ехехехе

    Источник: http://fapl.ru/posts/105540/?c=1#c7887265

    Ахахахаххахахахахаха

    (ответить)

  20. v-0987654321 01.02.2024 01:24 # v-0987654321
    Мне кажется,Мудрик - это и есть жена Макрона)))

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