"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брентфордом"

Проиграв первый тайм, "Тоттенхэм" нашел в себе силы изменить игру и одержать победу против "Брентфорда" со счетом 3:2.

Впервые с 6 ноября в стартовом составе "шпор" был назван Джеймс Мэддисон. Он и Оливер Скипп вышли вместо Пьер-Эмиля Хейбьерга и Бреннана Джонсона.



У "пчел" лишь Кристиан Нергор заменил Миккеля Дамсгора в полузащите, при этом получив капитанскую повязку.



"Брентфорд" очень хорошо выглядел в начале матча, а Мадс Роэрслев даже забил на 13-й минуте гол, который был отменен системой VAR из-за офсайда.



А на 15-й минуте "Тоттенхэм" все-таки поплатился за вялое начало матча. Айвен Тоуни ворвался в штрафную по правому краю и нанес удар. Гульельмо Викарио среагировал, однако Нил Мопе тут же сыграл на добивании — 0:1.



"Тоттенхэм" резко активизировался, и вскоре Тимо Вернер и Ришарлисон имели по хорошему моменту. Первый не смог пробить голкипера, а второй не попал в створ.



В целом гости очень достойно выдерживали давление соперника и при этом регулярно огрызались. Кин Льюис-Поттер, Итан Пиннок и Тоуни вполне могли развить преимущество своей команды до перерыва.



В перерыве Анге Постекоглу удалось привести в чувство свою команду, и та сразу бросилась исправлять ситуацию. На 48-й минуте удар Удоджи был заблокирован, но сам Дестини подхватил мяч и поразил цель из пределов вратарской — 1:1.



Спустя три минуты Бреннан Джонсон замкнул прострел Вернера вдоль ворот — 2:1. Прошло еще шесть минут, и Ришарлисон подкараулил роскошный отскок на границе вратарской, вколотив мяч в сетку — 3:1.



Однако хоронить "Брентфорд" было рано. На 67-й минуте Удоджи отпасовал назад, сделав просто роскошную передачу на Тоуни, которому оставалось расстрелять ворота — 3:2.



Минимальная разница в счете оставляла "пчелам" надежду, но "шпорам" удалось удержать победный для них счет до финального свистка.



"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче