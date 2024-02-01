"Сити" одержал дежурную победу над "Бернли"

Дубль именинника Хулиана Альвареса позволил "Манчестер Сити" одержать дежурную победу над Бернли" со счетом 3:1.

По сравнению с победой 1:0 над "Тоттенхэмом" в Кубке Англии в стартовом составе "горожан" произошло шесть изменений. Одним из этих новых лиц стал Кевин Де Брюйне, предыдущий раз появлявшийся с первых минут еще в августе. Эрлинг Холанд выздоровел и начал матч в запасе.



В полузащиту "бордовых" вернулся Сандер Берге, заменив Джоша Каллена. Давид Датро Фофана начал игру на лавке.



В начале матча могло казалось, что "Бернли" неплохо освоился на "Этихад", однако "Сити" и не потребовалось слишком напрягаться, чтобы открыть счет. На 16-й минуте Матеуш Нунеш навесил с правого края штрафной во вратарскую, где головой сыграл Хулиан Альварес — 1:0.



Спустя восемь минут хозяева сделали перевес в счете комфортным. Исполняя штрафной в глубине поля, Де Брюйне внезапно сделал передачу низом к воротам, а Альварес переправил мяч в сетку — 2:0.



В дальнейшем "Сити" не напрягался, но второй тайм начал с третьего гола, Фил Фоден с правого края штрафной сделал передачу на границу площадки, а Родри пробил в касание в притирку со штангой — 3:0.



В остатке матча "горожане" вполне могли забить еще, но этого не сделали. Более того, в компенсированное время Амин Аль-Дахиль размочил счет для "бордовых" — 3:1.



Хулиан Альварес получил на свой 24-й День рождения дубль, а "Сити" комфортно набрал очередные три очка. "Бернли" не смог ничего противопоставить фавориту, но, по крайней мере, не проиграл крупно.



"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче