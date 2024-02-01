"Вулверхэмптон" воссоединил братьев Лемина

Марио Лемина и Ноа Лемина "Вулверхэмптон" арендовал до конца сезона 2023/24 вингера ПСЖ Ноа Лемина.

18-летний Лемина является продуктом академии ПСЖ и первую половину этого сезона провел в итальянской "Сампдории".

Теперь Ноа попытается проявить себя в "Вулверхэмптоне", за который выступает его старший брат, 30-летний Марио Лемина.

"Ноа — яркий, быстрый и прямолинейный вингер. Он обладает хорошей техникой и получил отличное футбольное образование в ПСЖ. Это возможность для него попробовать себя у нас, а мы сможем посмотреть его. Он прибавит, работая с Гари (О'Нилом), как и все наши игроки, а Гари получит реальную возможность развить его. Что будет дальше, посмотрим", — сообщил спортивный директор "волков" Мэтт Хоббс.


Метки Вулверхэмптон, Лемина, ПСЖ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2024 00:05

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