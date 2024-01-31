Клопп дал добро на съемки документального фильма

Про заключительный сезон Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля" снимут документальный фильм.

Гиганты из сферы медиаконтента вроде Netflix и Amazon давно сражались за возможность снять документальный фильм про "Ливерпуль", как они сняли про некоторые другие футбольные клубы, в том числе из Премьер-Лиги.



До недавних пор Клопп отказывался пускать телекамеры в свою раздевалку, однако в прошлую пятницу Юрген объявил, что этот сезон станет последним для него в "Ливерпуле".



Понимая, что другой возможности у него уже не будет, Клопп в итоге дал добро на съемки многосерийного документального фильма.



Этот фильм запечатлит на пленку последние месяцы Клоппа в "Ливерпуле" и выйдет в свет уже после окончания сезона 2023/24.