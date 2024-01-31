Альмирон не покинет "Ньюкасл" в январе

Вингер "Ньюкасла" Мигель Альмирон не покинет клуб с "Сент-Джеймс Парк" в зимнее трансферное окно.

Ранее в январе стало известно, что "Ньюкасл" готов отпустить Альмирона в "Аль-Шабаб" за 30 миллионов фунтов.



Перед этим исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс признал, что из-за ситуации с правилами финансового фейр-плей его клуб уязвим для предложений по ведущим игрокам.



Однако в конце концов было решено, что 28-летний парагваец продолжит выступать за "Ньюкасл", и главный тренер "сорок" Эдди Хау рад этому.



"Теперь я уверен, что он останется. Я доволен, потому что он столь важный игрок. Он такой человек и такой профессионал. Насчет него было много спекуляций, которые распускали медиа, но это совершенно на него не повлияло. Он не чувствует, что находится в своей лучшей физической форме, но он старается ради команды на поле и играет очень хорошо", — цитирует Хау BBC.



Добавим, Альмирон сыграл 196 матчей за "Ньюкасл", включая 32 в этом сезоне, после своего перехода к "сорокам" за 20 млн. фунтов в 2019 году.