Моуриньо хочет вернуться в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо хочет вернуться на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ранее в январе от услуг Моуриньо отказалась "Рома". С тех пор Жозе связывали с другими клубами из Италии, а также с представителями саудовского первенства.

Однако Daily Mail утверждает, что сам Моуриньо настроен вернуться в "Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018. Жозе чувствует, что у него осталось "незаконченное дело" на "Олд Траффорд".

Моуриньо хочет поработать при новом режиме в "Юнайтед", учитывая переход контроля над футбольными операциями "красных дьяволов" к сэру Джиму Рэтклиффу и его людям.

"Его амбиции в том, чтобы вернуться в "Юнайтед". Он чувствует, что у него там незаконченное дело. Учитывая то, как это закончилось для него в прошлый раз, он поставил перед собой миссию вернуться", — сообщил друга португальского специалиста изданию.

Добавим, за два с половиной сезона работы при Моуриньо "Юнайтед" выиграл Лигу Европы с Кубком Лиги, а также однажды финишировал на втором месте в Премьер-Лиге.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 604

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 31.01.2024 21:25 # ganinilyha
    Это будет кринж

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  2. kojan 31.01.2024 21:24 # kojan
    дать контракт на три года...

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  3. gameboy 31.01.2024 21:18 # gameboy
    Ну получше будет лысого

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  4. kagawa 31.01.2024 21:17 # kagawa
    Возвращать легенду

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  5. drogba11cool 31.01.2024 21:06 # drogba11cool
    Я бы притопил за МЮ с Моуром

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  6. myxa 31.01.2024 21:06 # myxa
    Принесёт скюмам лигу конференций))

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  7. scholes18 31.01.2024 21:01 # scholes18
    и Погба ещё можно захватить.

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