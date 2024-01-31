Моуриньо хочет вернуться в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо хочет вернуться на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ранее в январе от услуг Моуриньо отказалась "Рома". С тех пор Жозе связывали с другими клубами из Италии, а также с представителями саудовского первенства.



Однако Daily Mail утверждает, что сам Моуриньо настроен вернуться в "Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018. Жозе чувствует, что у него осталось "незаконченное дело" на "Олд Траффорд".



Моуриньо хочет поработать при новом режиме в "Юнайтед", учитывая переход контроля над футбольными операциями "красных дьяволов" к сэру Джиму Рэтклиффу и его людям.



"Его амбиции в том, чтобы вернуться в "Юнайтед". Он чувствует, что у него там незаконченное дело. Учитывая то, как это закончилось для него в прошлый раз, он поставил перед собой миссию вернуться", — сообщил друга португальского специалиста изданию.



Добавим, за два с половиной сезона работы при Моуриньо "Юнайтед" выиграл Лигу Европы с Кубком Лиги, а также однажды финишировал на втором месте в Премьер-Лиге.