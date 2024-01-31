Жезус "меняет свое мышление", чтобы забивать больше

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус признался, что "меняет свое мышление", чтобы забивать больше голов.

В начале этого сезона к "Арсеналу" было много претензий из-за отсутствия нападающего, который регулярно забивает голы.



Жезус принимает эту критику на свой счет и надеется, что смена мышления поможет ему забивать больше. 26-летний бразилец старается всегда быть в игре и не падать духом после упущенных моментов.



"Я меняю свое мышление. Теперь я больше сосредоточен на игре. Прежде, когда я упускал один-два момента... Теперь этого не происходит, и матч против "Форест" это доказал. Когда я пробил в штангу, это было больше невезение, чем промах, но я продолжил стараться. Минуту спустя я имел еще один момент, но опоздал с ударом. Я продолжаю трудиться, я сохраняю концентрацию на игре. Я пытаюсь найти другой способ забить, и это работает".



"Да, суть в том, чтобы не унывать после упущенных моментов. Думаю, это очень помогает. Кроме того, болельщики, мои партнеры по команде и тренерский штаб меня поддерживают", — цитирует Жезуса The Guardian.