Джексон не успеет на матч с "Ливерпулем"

Николас Джексон Нападающий "Челси" Николас Джексон пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в среду вечером.

В минувший понедельник сборная Сенегала с Джексоном в составе завершила выступление на Кубке Африки.

В "Челси" до последнего надеялись, что Джексон успеет вернуться к выездному матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля". в среду. "Синие" ожидали, что Николас прилетит в Манчестер и оттуда сразу приедет на "Энфилд".

Однако Daily Mail утверждает, что Сенегальская федерация футбола обязала своих игроков сперва вернуться на родину. Джексон по-прежнему прилетает в Англию в среду, но на матч против "Ливерпуля" никак не успевает.


Метки Джексон, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2024 19:00

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