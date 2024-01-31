Джексон не успеет на матч с "Ливерпулем"

Нападающий "Челси" Николас Джексон пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в среду вечером.

В минувший понедельник сборная Сенегала с Джексоном в составе завершила выступление на Кубке Африки.



В "Челси" до последнего надеялись, что Джексон успеет вернуться к выездному матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля". в среду. "Синие" ожидали, что Николас прилетит в Манчестер и оттуда сразу приедет на "Энфилд".



Однако Daily Mail утверждает, что Сенегальская федерация футбола обязала своих игроков сперва вернуться на родину. Джексон по-прежнему прилетает в Англию в среду, но на матч против "Ливерпуля" никак не успевает.