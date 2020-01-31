Тен Хаг напомнил игрокам МЮ о важности дисциплины

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг напомнил своей команде о важности дисциплины.

Ранее на этой неделе Тен Хаг оштрафовал на 650,000 фунтов своего нападающего Маркуса Рэшфорда, который после похождений в Белфасте почувствовал себя плохо, пропустив и тренировку "Юнайтед" в пятницу, и матч Кубка Англии против "Ньюпорта" в воскресенье.



Тен Хаг считает инцидент с Рэшфордом улаженным и надеется, что его игроки будут оставаться профессионалами не только на поле, но и за его пределами.



"Он взял ответственность на себя, а с остальным мы разобрались внутри клуба. Дело закрыто".



"Как я уже сказал, давайте сосредоточимся на футболе, давайте двигаться дальше. Думаю, клуб сделал ясное заявление, и нам нужно сосредоточиться на достижении побед в футбольных матчах".



"Это не проявление неуважения ко мне. Я здесь не при чем. Но в футболе тебе нужна дисциплина — на поле, а также за его пределами, потому что между ними есть линия. Каждый игрок знает это, каждый профессионал знает это. Знает, что требуется", — цитирует Тен Хага Sky Sports.